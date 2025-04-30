39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali sona erdi
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un konseriyle sona erdi.
Ankara
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseri şef Fedor Beznosıkov yönetti.
Piyanoda Salih Can Gevrek'in sahne aldığı konser, başkentli müzikseverlerce ilgiyle izlendi.
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