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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
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Kültür

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali sona erdi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un konseriyle sona erdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali sona erdi Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseri şef Fedor Beznosıkov yönetti.

Piyanoda Salih Can Gevrek'in sahne aldığı konser, başkentli müzikseverlerce ilgiyle izlendi.

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