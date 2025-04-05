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Kültür

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, çellist Benedict Kloeckner'in konseriyle başladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu, Ayşe Karaosmanoğlu  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Ankara

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki konserden önce yaptığı konuşmada, festivalin her yıl 4 Nisan'da vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlendiğini ve senfonik bir konserle açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Başman, festivalin 39'uncu yılında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu sene de şehrimizin sanatsal kapasitesinin yansıtılmasına, genç sanatçı ve topluluklarımızla uluslararası şöhretlerin etkinliklerde yer almasına özen gösterdik." dedi.

Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de festival boyunca birçok sanatçının müzikseverlerle buluşacağını dile getirerek, "Ankara baharı müzikle daha güzel diyerek yıllardır organize ettiğimiz festivalimizde, Türkiye ve dünyaya sanatın tüm güzelliklerini yaşatmayı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Avusturyalı ve Rus bestecilerin eserleri sunuldu

Festivalin açılışında çellist Benedict Kloeckner konser verdi. Şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde sanatçıya, Ankara Festival Orkestrası eşlik etti. Açılış konserinin ilk yarısında, Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in 1 numaralı çello konçertosu seslendirildi.

İkinci yarıda ise Ankara Festival Orkestrası, Avusturyalı besteci Joseph Haydn'ın 101 numaralı senfonisini sundu.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, orkestra şefleri Gürer Aykal, Rengim Gökmen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival, yarın CSO Tarihi Salon'daki Ensemble Orochi konseriyle devam edecek.

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