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Kültür

Piyanist Gülsin Onay, Ankara'da konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Piyanist Gülsin Onay, Ankara'da konser verdi

Ankara

Konser, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gençlik Parkı Büyük Sahne'de gerçekleştirildi.

Konser öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin AA muhabirine konuşan Onay, böyle anlamlı bir günde Ankara dinleyicisiyle buluşmanın mutluluk verdiğini söyledi.

Onay, konseri organize eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum ve çok güzel yol alıyorlar. Bunun daha da gelişerek devam etmesini, genç kızlarımızın başarılarının artmasını özellikle de sanatçı olarak müzik alanında onların gelişmesini çok arzu ediyorum. Güzel örnekler var onlarla gurur duyuyorum."

Onay konserde, Mozart'ın "Türk Marşı" adlı eserini dinleyicinin beğenisine sundu.

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