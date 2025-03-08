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Kültür, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği konser verdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinliklerde, akrobasi gösterisi, kitap günleri, cep sineması, masal anlatımı ve Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu konserleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, MSB Mehteran Birliği de konser düzenledi. Konserde seslendirilen "Hücum Marşı" ve "Genç Osman Marşı" izleyicilerin beğenisini kazandı.

Çocuklar, açılan stantlarda ebru sanatı, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi, keçe ve ahşap oyuncak yapımı gibi geleneksel sanatları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

Zeka oyunları, tiyatro ve sinema gösterimleri de çocuklardan ilgi gördü.

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