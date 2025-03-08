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Yaşam, Ramazan 2025

Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu.

Orhan Yoldaş  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.

Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.

Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.

Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.

Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

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