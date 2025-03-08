Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya'da Ramazan Panayırı kuruldu.
Malatya
Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.
Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.
Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.
Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.
Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.