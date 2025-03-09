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Kültür

Allegra Ensemble grubu, dünya müziklerini "Kadınlar Günü" için seslendirdi

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" özel konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Allegra Ensemble grubu, dünya müziklerini "Kadınlar Günü" için seslendirdi

Ankara

Opera Sahnesi'nde düzenlenen konsere, grubun solisti Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, Fransızca "Sous le ciel de Paris" ile "Padam Padam" şarkılarını seslendirerek başladı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bilgin, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları olarak 11. yılına giren Allegra Ensemble'nin ilk kez Opera Sahnesi'nde konser verdiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konserde, İspanyolca "Hijo de la luna", "Pequeno", Bulgarca "Devoiko", Çince "Ni ven vo ai" başta olmak üzere farklı dilde şarkılar seslendirildi.

Anonim türküler, "Hey Gidi Karadeniz" ve "Gelevera Deresi" ile Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve Aşık Veli'nin "Nasip Olur Amasya'ya Varırsan" türküleri de söylendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1914'te Sofya Ataşemiliteri olduğu yıllarda Salih Bozok'a yazdığı mektupta Fransızca'dan çevirdiği "La Vie est Breve" şiirini ve mektubunu Fikret Kızılok'un bestesiyle okuyan grubu, müzikseverler ayakta alkışladı.

Müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı Allegra Ensemble, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, kemanda Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Şebnem Yıldırım Orhan, flüt-mandolin-vokalde Müjde Akden, piyanoda Gülriz Tunca ve perküsyonda Pınar Dursun Paksoy'un yer aldığı 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

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