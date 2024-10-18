"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı
TRT tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular alınmaya başladı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla gerçekleşecek.
Yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan yarışmaya başvurular, 15 Kasım'a kadar "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden yapılabilecek.
Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 13 ödül
"TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" yarışması, başvuru koşullarını sağlayan belgesel filmler ile yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, "Uluslararası Profesyonel Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 dalda sahiplerini bulacak.
Toplam 13 ödülün verileceği yarışmada, ön eleme sonuçları 22 Kasım'da ilan edilecek. Kazanan isimler 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Ünlü yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri ve atölye çalışmalarının da düzenleneceği programda, yarışmaya katılan belgesellerden özel bir seçki de izleyiciyle buluşacak.