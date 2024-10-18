Dolar
34.25
Euro
37.20
Altın
2,713.01
ETH/USDT
2,618.00
BTC/USDT
67,706.00
BIST 100
8,951.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

TRT tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular alınmaya başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla gerçekleşecek.

Yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan yarışmaya başvurular, 15 Kasım'a kadar "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 13 ödül

"TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" yarışması, başvuru koşullarını sağlayan belgesel filmler ile yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, "Uluslararası Profesyonel Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 dalda sahiplerini bulacak.

Toplam 13 ödülün verileceği yarışmada, ön eleme sonuçları 22 Kasım'da ilan edilecek. Kazanan isimler 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ünlü yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri ve atölye çalışmalarının da düzenleneceği programda, yarışmaya katılan belgesellerden özel bir seçki de izleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman vefat etti
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisizleştirildi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

61. ABU Genel Kurulu, TRT ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek

"Pırıl Sayıların Gizemi" bu hafta sonu en çok izlenen film oldu

"Sadık Ahmet" filmi yarın akşam TRT 1'de ekrana gelecek

"Sadık Ahmet" filmi yarın akşam TRT 1'de ekrana gelecek
Tabii orijinal dizisi "Antrenör" sete çıktı

Tabii orijinal dizisi "Antrenör" sete çıktı
"Gazze'yi Görüyorum" belgeseli bu akşam ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak

"Gazze'yi Görüyorum" belgeseli bu akşam ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet