Dolar
34.24
Euro
37.23
Altın
2,715.44
ETH/USDT
2,621.30
BTC/USDT
68,326.00
BIST 100
8,862.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'i andı.

Ertuğrul Subaşı  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Paylaşımında, Pakdil'in "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerini alıntılayan Kurtulmuş, "Mücadeleyle yoğrulmuş fikirleri ve her şeyden önemlisi, dava adamı ve gönül insanı Nuri Pakdil üstadı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Daima hayırla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti

Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet