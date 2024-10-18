TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'i andı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.
"Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.”— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 18, 2024
Mücadeleyle yoğrulmuş fikirleri ve her şeyden önemlisi, dava adamı ve gönül insanı Nuri Pakdil Üstadı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Daima hayırla yâd edeceğiz. pic.twitter.com/bJzF18ZR6W
Paylaşımında, Pakdil'in "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerini alıntılayan Kurtulmuş, "Mücadeleyle yoğrulmuş fikirleri ve her şeyden önemlisi, dava adamı ve gönül insanı Nuri Pakdil üstadı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Daima hayırla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.