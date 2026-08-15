"11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" başladı

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuarın, bu yıl 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Açılışa konuk olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, İstanbul'da ve böyle bir fuarda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "İstanbul, coğrafi açıdan Doğu'yu Batı'ya bağlayan bir şehir. Aynı şekilde ilim ve bilim açısından da bugün Allah'a hamdolsun Türkiye, İstanbul üzerinden teknolojiyi ve bilimi Doğu ile Batı arasında buluşturuyor. Bu aziz ülke için bütün kalbimizle dua ediyoruz." dedi.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinen Karadaği, ilkokuldan liseye kadar 500 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitim alamadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gazzelilerin acılarını ve umutlarını hissetmek zorundayız. Bütün bu felaketlere rağmen istedikleri tek şey, bütün öğrencilerinin eğitim görmesidir. Sizlerin desteğiyle, inşallah Körfez ülkelerimiz ve Türkiye aracılığıyla bu öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. 'Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen onlardan değildir.' bu benim birinci mesajımdır."

Karadaği, bu tarz fuarların bilgiyi yeni nesillere aktarması bakımından önemli olduğunun altını çizerek, "Kitaba ve çeviriye verdiğimiz önemi artırmamız, kitap okumayı teşvik etmemiz ve özellikle kitap okuma konusunda ödüller vermemiz gerekiyor. Günümüzde modern teknolojiler, sosyal medya, Google ve yapay zeka, yazılı kültür üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Bu nedenle, değerli yöneticilerimizden ricam, kitap okumayı teşvik edecek gerçek ve somut ödüller oluşturmalarıdır. Ayrıca devletleri de kitapların yayımlanmasını teşvik edecek ödüller vermeye davet ediyorum." görüşlerini paylaştı.

"Kültürün halklar arasında iletişim kurulan bir alan olduğuna inanıyoruz"

Fuarın onur konuğu Suriye adına açılışta konuşan Suriye Kültür Bakan Yardımcısı Saad Naasan, fuarın kitap, yayıncı ve okurları bir araya getiren önemli bir kültür buluşması olduğunu belirterek, kültürün insanlar ve toplumlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Naasan, Suriye'nin bilim merkezleri, yazma eser kütüphaneleri, edebiyat meclisleri ve bilgi üretim merkezleriyle köklü bir miras taşıdığını vurgulayarak, "Suriye, kitabı da desteklemeye devam ediyor. Çünkü kitap, geçmişin hafızasını bugünle buluşturan ve nesiller ile kültürler arasında diyaloğun önünü açan bir köprüdür." dedi.

Arapça Kitap Fuarı'nın İstanbul'da düzenlendiği yıllar boyunca Suriyelilerin de bu yolculuğun okur, yazar ve yayıncı olarak her zaman bir parçası olduklarını dile getiren Naasan, şunları kaydetti:

"Suriye Kültür Bakanlığının bu yılki fuarda onur konuğu olması, kültür kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, yayıncılık, kitap üretimi, yaratıcı çalışmaların desteklenmesi ve çeviri alanlarında tecrübe paylaşımını geliştirmek için önemli bir fırsattır. Biz kültürün halklar arasında iletişim kurulan bir alan olduğuna inanıyoruz. Kitabın da insanı bilgiye yaklaştıran, medeniyetlerin biriktirdiği deneyimleri ve ortak insani değerleri koruyan en önemli araçlardan biri olduğunu düşünüyoruz."

"Bir toplumun geleceği kitapla kurduğu ilişki kadar güçlüdür"

Arap Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Bachar Chebaro da İstanbul'un tarihi önemini, Müslümanların gönlündeki müstesna yerini, küresel ölçekteki kültür ve medeniyet merkezliğini vurguladı.

Akademisyen Prof. Dr. Yasin Aktay, fuarın "Hikaye Devam Ediyor" sloganına atıfta bulunarak, bunun bölünen değil, birleşen bir ümmetin hikayesinin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Aktay, fuarın İslam halkları arasındaki gönül ve işbirliği bağlarını her alanda pekiştirmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çelik, kitabın yalnızca bilgi aktaran bir araç olmadığını belirterek, "Kitap medeniyetlerin hafızası, kültürlerin sesi ve insanlığı ortak değerlerde buluşturan en güçlü köprüdür. Bir toplumun geleceği, kitapla kurduğu ilişki kadar güçlüdür. Bu nedenle kitap fuarları yalnızca ticari etkinlikler değil, kültürel diplomasinin, düşünce alışverişinin ve uluslararası iş birliklerinin en önemli platformlarıdır." şeklinde konuştu.

Arapça yayıncılığın sadece bir yabancı dil yayıncılığı olmadığının altını çizen Çelik, "Asırlardır aynı medeniyetin hafızasını paylaşan toplumların ortak kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu fuar ortak tarihimizin, ortak değerlerimizin ve ortak geleceğimizin yeniden kitaplar aracılığıyla buluşmasına vesile olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yayıncılık dünyası ve çeviri projeleri İstanbul'da buluşuyor

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, fuarın önemine dair, kitapların ve Kur'an-ı Kerim'in ortak değerler etrafında İslam dünyasını yeniden bir araya getirecek ve canlandıracak önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.

Genç, coğrafyanın farklı bölgelerinde yaşanan işgal, şiddet ve zulümden zihinlerin de etkilendiğini ifade ederek, fuarın bu anlamda önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Al Jumaili ise fuarın yalnızca kitap satışının yapıldığı ticari bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, etkinliğin aynı zamanda kültürel bir mesaj ve sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Açılışta ayrıca Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdülsamet Taş, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu konuşma yaptı.

Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve merkezi Kahire'de bulunan Arap Yayıncılar Birliği tarafından akredite edilen organizasyonun, yayıncılık, kültür ve akademi dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olması amaçlanıyor.

Fuar, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve eğitimcilerin yanı sıra Arapçaya ilgi duyan farklı milletlerden okur, yazar, gazeteci ve araştırmacılara da geniş bir buluşma alanı sunuyor.

Etkinlik bünyesindeki telif ve tercüme bölümünde yayıncılar, yazarlar, akademisyenler, çevirmenler, grafik tasarımcılar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni projeler, yayın hakları ve uluslararası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek.

Türk edebiyatının Arap dünyasında daha geniş çevrelere ulaşmasını ve Türkçeden Arapçaya çeviri hareketlerinin hızlanmasını amaçlayan TULIA (Turkish Literature in Arabic) Projesi de fuarda yer alacak. Proje kapsamındaki stantta Türk yazar ve çevirmenler bir araya gelerek Türkçeden Arapçaya çevrilen kitaplara ilişkin veri tabanını ve yürütülen çalışmaları görünür kılacak.

Fuar, 23 Ağustos'ta sona eriyor.