Güney Koreli şarkıcılar, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Güney Koreli şarkıcılar, İstanbul Festivali'nde sahne aldı Güney Koreli şarkıcılar, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Focus İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Kore Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle İstanbul Festivali ve Kore Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde Kwon Eunbi ve ATEEZ grubu sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, sahnede yaptığı konuşmada, Güney Kore ile Türkiye'nin yalnızca iki dost ülke değil kan bağıyla birbirine bağlı kardeş ülkeler olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlık, bugünkü Kore Cumhuriyeti'nin var olmasının temelini oluşturan güçlü bir dayanak oldu. Kore halkı, bu desteği derinden hatırlayarak minnet duyuyor. Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle düzenlenen İstanbul Festivali Kore Günleri'nde Türk gençlerinin Korece şarkı sözlerine hep birlikte eşlik ettiğini ve büyük bir coşkuyla tezahürat yaptığını görmek beni derinden etkiledi. Tarihsel dayanışma temelinde inşa edilen dostluğumuzun, kültürel etkileşimle buluşarak daha modern ve dinamik bir ilişkiye dönüştüğünü, bugünkü etkinlik vesilesiyle bir kez daha güçlü bir şekilde hissettim. Bu vesileyle İstanbul Festivali Kore Günleri kapsamında Koreli sanatçılara festivalde yer verildiği için Kore Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum."

"Farklı kültürlerin buluşması, karşılıklı anlayış ve dostluğun gelişmesine önemli katkı sağlıyor"

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de İstanbul Festivali Kore Günleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Farklı kültürlerin müzik, sanat, gastronomi ve gelenekler üzerinden bir araya gelmesi, karşılıklı anlayış ve dostluğun gelişmesine önemli katkı sağlıyor. İstanbul'un kültür-sanat takviminde böylesine renkli ve uluslararası bir buluşmanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak konserde sahne alan Kwon Eunbi, solo kariyerinin farklı dönemlerinden "Door", "Hi", "Hello Stranger" ve "Unnatural" gibi sevilen parçalarını dans ekibi ve görsel şovlar eşliğinde seslendirdi.

ATEEZ grubu da senkronize koreografileri ve sahne performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıkarak "Say My Name", "BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)", "WORK" ve "Enough"ın arasında olduğu parçalarını söyledi.

İstanbul Festivali, bugün Sunmi ve MONSTA X konserleriyle devam edecek. Festival, yarın Hadise ve Argy'nin aynı gece gerçekleştireceği performanslarla sona erecek.

Festival, müzik, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor

Festival kapsamında Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan ana sahne de dikkat çekiyor. Yaklaşık 70 metre genişliğinde ve 28 metre yüksekliğindeki sahnede 1300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemi bulunuyor.

Festival alanındaki Genç Sahne'de canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinlikler düzenlenirken 3x3 Basketbol Alanı'nda turnuvalar, gösteri maçları ve çeşitli yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara yönelik etkinlikler ve gastronomi seçeneklerinin de yer aldığı İstanbul Festivali, müzik, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

