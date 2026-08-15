Konya'da, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gönüllü şair ve yazarlar tarafından kaleme alınan "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının 5. cildinin tanıtımı gerçekleştirildi.

"1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının 5. cildi Konya'da tanıtıldı Konya'da, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gönüllü şair ve yazarlar tarafından kaleme alınan "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının 5. cildinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu'nun davetiyle, Türkiye ve Azerbaycan'dan gönüllü şair ile yazarlar, şehitlerin öyküsünü ve şiirini yazdı.

Kitabın Seçki Kurulu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, Süleyman Şah Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında AA muhabirine, Fransa'da yaşayan Harun Yıldırım'ın altı yıl önce orada yayımlanan bir Türk gazetesinde bir gazinin fotoğrafını görerek duyduğu üzüntünün ardından kendilerine ulaştığını ve böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye'den 53 gönüllü yazarla, 2021'de 64 şehidin öyküsünü içeren kitabı hazırlamaya başladıklarını anlatan Anbarcıoğlu, "Hiçbir yazar arkadaşımız bundan bir kuruş para almadı. Elde ettiğimiz gelirleri şehit derneklerine bağışladık ve yaklaşık 584 sayfalık bir kitabımız oldu." dedi.

Anbarcıoğlu, birinci cildin ardından ülkenin dört bir yanındaki şehit aileleri ve yakınlarının kendilerine ulaşmaya başladığını dile getirdi.

Daha sonra kitabın diğer ciltlerini oluşturduklarını vurgulayan Anbarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Fazla vakit kaybetmeden ikinci cildin hazırlıklarına başladık. Burada 40 yazar arkadaşımız, 42 şehidimizin hikayesini yazdı, o da 472 sayfalık bir kitap oldu. Ardından üçüncü cildimizde de 52 yazar arkadaşımız, 10 gazimiz 42 şehidimizin öyküsünü yazdı, o da 640 sayfa oldu. Çalışmalarımız, özellikle Anadolu Ajansı tarafından duyurulunca bizi çok arayan oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'dan 'Bizim şehitlerimize de yer ayırır mısınız?' diye talep geldi. Dördüncü cildimizin tamamını Azerbaycan şehitlerimize ayırdık. 'İki devlet tek millet'i biz sözde bırakmadık, fiiliyata geçirdik. Azerbaycan'dan 26, Türkiye'den 33 yazar arkadaşımız 59 şehidin öyküsünü yazdı, o da 474 sayfa tuttu."

"Belgesel olabilecek bir kitap"

Anbarcıoğlu, Azerbaycan'dan yeniden talep gelmesi üzerine beşinci ciltte de dördüncü ciltteki gibi Azerbaycan şehitlerine yer verdiklerini, 57 yazarın 560 sayfalık 57 öykü yazdığını aktardı.

Bu esere kitap olarak bakmadıklarını vurgulayan Anbarcıoğlu, "Biz buna evlat gözüyle bakıyoruz. Şimdi beşinci evladımız oldu. Beş ciltte toplam 2 bin 730 sayfalık bir esere sahip olduk. Bunu yüce Türk milletine armağan ediyoruz. Çanakkale'den, Sarıkamış'tan, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana şehitlerimizi anmaya çalışıyorduk. En azından şimdi günümüz şehitleri için de belgesel olabilecek bir kitap armağan etmek istedik." diye konuştu.

"Devlet büyüklerinin bu kitabı görmesini istiyoruz"

Proje Koordinatörü Harun Yıldırım ise yüreğindeki vatan ve bayrak sevdasıyla, şehitlerin yapmış olduğu fedakarlıkları yaşatmak için kendisini bu yola adadığını belirtti.

İlk çalışmanın iki yıl sürdüğünü anlatan Yıldırım, "Şehit anneleri, babaları ve komutanlarıyla birebir konuşarak yazılan bir kitap. Onların gerçek anılarını ve hatıralarla cilt cilt toparlıyoruz. Türkiye'de 200, Azerbaycan'da da 100 kişilik bir ekip var. Devlet büyüklerimizden bu kitabın Türkiye genelinde okullara, kütüphanelere dağıtılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerinin bu kitabı görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kitabın altıncı cildini ise Türkmen şehitlerine ayırmayı planladıklarını belirtti.

Kitabın Seçki Kurulu Üyesi olan Azerbaycanlı Könül Ordubadi, Azerbaycan şehitlerinin Türkiye'de anılmasından çok mutlu olduğunu, kitabın nesilden nesile aktarılmasını istediğini vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.