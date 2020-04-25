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Kültür Sanat

TRT Müzik'in 'Evde Kal' konserleri devam ediyor

TRT Müzik'in yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Instagram üzerinden başlattığı "Evde Kal" konserleri, "Biz de Evdeyiz" diyen sanatçılarla birlikte müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 25.04.2020
TRT Müzik'in 'Evde Kal' konserleri devam ediyor

İstanbul

TRT Müzik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Instagram üzerinden başlattığı "Evde Kal" konserleri, "Biz de Evdeyiz" diyen sanatçılarla birlikte müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçen aydan bu yana devam eden canlı konserler kapsamında TRT Müzik'in Instagram hesabından 21.30'da yarın Ekin Uzunlar sahne alacak.

Konserlerde ayrıca 27 Nisan'da İslam Manafov ve Turan Manafzade, 28 Nisan'da Soner Arıca, 29 Nisan'da Volkan Arslan ve Ünal Sofuoğlu sevenleriyle bir araya gelecek.

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