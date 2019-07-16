Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.
Soylu, TRT Müzik'te yayınlanan "Bizim İçin Söyle" programına katıldı.
Türk polisinin yetkin eğitim ve donanımlı olduğunu belirten Soylu, "Türk polisi, aynı zamanda bu coğrafyanın kendisine vermiş olduğu çok güçlü bir akla sahip." dedi.
Program sunucusunun talebi üzerine Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.