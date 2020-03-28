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Kültür Sanat

Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek

Sanatçılar, evlerinden canlı yayınlanacak "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserleriyle sevenlerine moral verecek.

Ahmet Esad Şani   | 28.03.2020
Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek

İstanbul

TRT Müzik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde olmanın önemini hatırlatmak amacıyla bir proje başlattı.

Proje kapsamında sanatçıların evlerinden verecekleri "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserleri, "instagram.com/trtmuzik" adresinden müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Bugün saat 21.15'te Meraaill Azizoğlu ve Hakan Güngör, yarın aynı saatte Aydilge ve Utku Barış Andaç evlerinde konser verecek.

Ahmet Koç ve Cansu Koç'un 30 Mart Pazartesi günü canlı yayında müzikseverlerle buluşacağı konserler, sonraki günlerde de sürpriz sanatçıların katılımıyla devam edecek.

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