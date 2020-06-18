Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek
TRT Müzik, bu hafta ekrana getireceği iki ayrı caz konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.
İstanbul
Program kapsamında yarın "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri"ndeki konserler serisi, Tofiq Hasansoy performansı ile devam edecek.
#TRTMüzik’te caz heyecanı hız kesmeden devam ediyor! 🎷— TRT Müzik (@trtmuzik) June 18, 2020
19 Haziran Cuma saat 23.45’te ekrana gelecek 16. Alanya Uluslararası Caz Günleri, #TofiqHasansoy’u konuk edecek. 📺 pic.twitter.com/uY5udOjASh
Azerbaycanlı şarkıcı Hasansoy'a konserde; Tofiq Jabbarov perküsyonda, Seymur Hasansoy akordeonda, Nijat Aslanov piyanoda, Yevgeniy Manukhin davulda, Nijat Pashazade ise bas gitarda eşlik edecek.
Her yıl dünya çapında kutlanan "Dünya Müzik Günü" olan 21 Haziran'da ise TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası performans sergileyecek.
1981 yılından bu yana kutlanan "Dünya Müzik Günü"nde ayrıca TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda verdiği konser, 11.00'de ekranlara gelecek. Konserde, efsane olmuş caz parçalarının yanı sıra sevilen film müzikleri de dinleyicilerle buluşacak.
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