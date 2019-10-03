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Kültür Sanat

Tataristan'da fotoğraf sergisi

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Raynur Shakir   | 03.10.2019
Tataristan'da fotoğraf sergisi

Tataristan

Serginin Kazan Kremlini'ndeki açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Tataristan Parlamento Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova, milletvekilleri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Tataristan Milli Arşiv yetkilileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uğur Ünal, tarihi olayların adalet ve doğru bilgiyle değerlendirilebileceğini, bunun için de birinci elden arşiv kaynaklarının önemli olduğunu söyledi.

Ünal, hem Tataristan hem de Türkiye'deki devlet arşivlerinin tarihe ışık tutmak adına muazzam birer kaynak olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya'nın St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde de açılan sergi 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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