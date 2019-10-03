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Kültür Sanat

İzmir'de 'Picasso'ya yoğun ilgi

İzmirli sanatseverler, 17 Eylül'de açılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiye büyük ilgi gösteriyor.

Halil Fidan   | 03.10.2019
İzmir'de 'Picasso'ya yoğun ilgi Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden ilgi görüyor.

Arkas Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen, 17 Eylül'de açılan sergiyi ilk iki haftada 20 bin kişi ziyaret etti.

Picasso’nun yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına tutkusu çevresinde kurgulanan sergide çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso tanıtılıyor.

Ücretsiz sergi, 5 Ocak'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, "Burada amaç yeni bir Picasso sergisi yapmak değildi. Bizim için önemli olan Picasso’ya bakışı yenilemekti." ifadelerini kullandı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da serginin gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.

"Picasso & Gösteri Sanatı"

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 17 Eylül'de sanatseverlerle buluştu.

Organizasyonun kapanış sergisi özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına etkisi mercek altına alınıyor.

Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel kurguyla oluşturulan sergide ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanıyor.

Sergide Picasso'nun pek çok sanatçıyla yakın bağlarını belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor.

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