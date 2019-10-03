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Kültür Sanat

MDOB yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonuna "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle başladı.

Sezgin Pancar   | 03.10.2019
MDOB yeni sezonu konserle açtı

Mersin

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açtı.

MDOB'un Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ve bin 462 biletin tamamının satıldığı konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven’ın 9. Senfoni'sini seslendiren orkestranın şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.

Nesrin Gönüldağ, Bülent Bezdüz ve Hasan Berk'in solist olarak yer aldığı koro, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin koro sanatçıları da orkestrada yer aldı.


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