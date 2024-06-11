Dolar
32.37
Euro
34.73
Altın
2,316.08
ETH/USDT
3,535.30
BTC/USDT
67,276.00
BIST 100
10,086.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret ediyor.
logo
Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Erzurum'da üniversitelilerin yaptığı eserler Gazze yararına satılacak

Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencilerinin yıl boyunca tasarladıkları ürünlerden oluşan resim ve ahşap eserler sergisi açıldı.

Talha Koca  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Erzurum'da üniversitelilerin yaptığı eserler Gazze yararına satılacak Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Kredi Yurtlar Kültür ve Sanat Sokağı" sergisinin açılışına Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müdürü Çakmur, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılındaki sportif ve kültürel faaliyetleri sergiyle sonlandırdıklarını söyledi.

Gazze'ye destek için kermes düzenlenecek

Öğrencilerin sergilenen eserleri özenle tasarladıklarını belirten Çakmur, "Gelecek eğitim ve öğretim yılının başında düzenlenecek kermeste bu eserlerin gelirleri Gazze'de zulüm altındaki kardeşlerinize gönderilmek üzere değerlendirilecek." dedi.

Çakmur, kentte GSB yurtlarında 20 bin 200 öğrencinin barındığı bilgisini vererek, "Yurtlarımızdaki yaklaşık 10 bin öğrencimiz yıl boyunca düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklerimizden faydalanmakta ve bu etkinliklerden çıkan 300 eserden yaklaşık 100'ü burada sergileniyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret için CHP Genel Merkezine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti
Bakan Fidan: İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek
Balıkesir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Benzer haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle Refah'ta sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle Refah'ta sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor

Erzurum'da üniversitelilerin yaptığı eserler Gazze yararına satılacak

Yakınlarını kaybettiği akciğer kanserini tedavinin yanı sıra yüksel moralle yendi

Gaziantepli annelerden Filistinli çocuklara "el emeği göz nuru" bebekler

Gaziantepli annelerden Filistinli çocuklara "el emeği göz nuru" bebekler
Filistin: BMGK’nın kararı Gazze’de soykırımı durdurmak için doğru yönde atılmış bir adımdır

Filistin: BMGK’nın kararı Gazze’de soykırımı durdurmak için doğru yönde atılmış bir adımdır
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk en az 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk en az 12 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet