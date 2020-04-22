Dijital Platformlar evde kalanlara ne sunuyor?
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrısı, eğlence sektörünün önemli bir figürü haline gelen dijital platformları izleyicilerin artan taleplerini karşılamak için harekete geçirdi.
İstanbul
Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok kültür sanat faaliyeti online ortama taşınmaya devam ediyor.
Tedbirler kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısıyla insanların evde daha fazla zaman geçirdiği bu süreçte, film izleme alışkanlıklarından sinema endüstrisinin geleceğine kadar pek çok konu güncellik kazanıyor.
"Subscription Video on Demand (SVOD)" olarak isimlendirilen, üyelikle ve çoğunlukla belirli bir ücret karşılığında, kullanıcının istediği an istediği içeriği çeşitli cihazlardan kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan dijital yayın platformlarına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Koronavirüs süreci, dünyada dizi ihracatı yapan en büyük ikinci ülke haline gelen Türkiye'de de eğlence sektörünün önemli bir parçası haline gelen bu platformlara ilgiyi artırdı.
Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı dijital platformlar, izleyicilerin artan taleplerine içerik üretmek için adeta birbirleriyle yarışır hale geldi.
Söz konusu platformların içeriği, bu dönemde ne gibi hizmetler sunduğu, hangi platformun hangi özelliğiyle öne çıktığı veya en çok merak edilen ve takip edilen yapımların neler olduğu gibi sorulara cevap olması adına AA muhabiri tarafından derlendi.
Dijital platformların öncüsü: Netflix
Global pazarın öncü ve lider pozisyondaki kuruluşu Netflix, her ne kadar bir süredir kullanıcıları tarafından benzer içerikler ürettiği yönünde eleştirilere maruz kalsa da salgın dolayısıyla ilgi gören dijital platformların başında geliyor.
Geçtiğimiz günlerde "Recep İvedik 6" filmi ve "La casa de papel" dizisinin yeni sezonunu (4. kısım) yayınlayan platform, 3'üncü orijinal Türk dizisi "Aşk 101"i de 24 Nisan'da yayınlamaya hazırlanıyor.
Netflix'in şubat ayında kullanıcıların ülkelere göre popüler içerikleri görmesini sağlayan "Top 10" listesinde bugün itibariyle "Recep İvedik 6", "La casa de papel", "The Last Dance" ve "Unorthodox" gibi yapımlar yer alıyor.
"7. Koğuştaki Mucize" gişede yakaladığı başarıyı dijitalde de sürdürüyor
Gişede 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019'un en çok izlenen filmi olan "7. Koğuştaki Mucize", Netflix'te yayınlanmasının ardından uluslararası seyirci tarafından da ilgi gördü.
Film, ABD ve Fransa listelerinde ilk sıralara otururken, Instagram hesabından "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar filmle ilgili, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren platform, bu kez dünya genelinde de güçlendirilen ebeveyn kontrolleri sayesinde anne ve babalar, çocuklarının izledikleri yapımlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olabileceğini açıkladı.
İstanbul Film Festivali'den ödüllü filmler MUBI'de
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan'da düzenlenmesi planlanan fakat Kovid-19 nedeniyle ertelenen 39. İstanbul Film Festivali, MUBI ile bir dayanışma gerçekleştirdi.
Festivalin "Mayınlı Bölge Tema Sponsoru" olan ve daha çok festival filmlerine yer vermesiyle tematik bir platform olarak tanınan MUBI, yeni tarih belirlenene kadar izleyicisinden uzak kalmak istemeyen festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında ödül kazanmış filmlerden oluşan 12 filmlik bu özel seçkiyi aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturdu.
MUBI, "Tony Manero", "Körlük", "Faydalı Hayat", "Oslo", "Mikrofon", "İşe Yarar Bir Şey", "Ne Yaptın Richard", "Şeylerin Boktanlığı", "9. Taş Bebek", "Camille Claudel", "İmkansızın Şarkısı" ve " '93 Yazı" filmlerini kaçırmış olanlar ya da yeniden izlemek isteyenlerin beğenisine sundu.
BluTV, klasik haline gelen bir Ankara polisiyesi "Behzat Ç" ile 2017'nin ses getiren yapımlarından olan ve oyuncu kadrosunda birçok ünlü isme yer veren "Masum" dizisinin ardından henüz 3 bölümü yayınlanan "Alef" dizisini ekranlarına taşıdı.
Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği "Alef" dizisinin oyuncuları arasında ise Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ile Melisa Sözen de yer alıyor.
Amatör olarak internette yayın hayatına başlayan ve ardından BluTV özel yapımı olarak devam eden, aksiyon türünde bir yapım olmakla beraber, içerisinde pek çok polisiye olayları da barındıran "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" dizisi de final sezonuyla BluTV'de izleyicilerinin karşına çıkıyor.
Sinema salonlarının kapalı olduğu bu dönemde bağımsız filmleri izleyicisiyle buluşturmayı amaçlayan BluTV, bağımsız film dağıtımcısı Başka Sinema ile de iş birliği yaptı.
Anlaşma boyunca "Başka Çarşamba" konsepti ve "Başka Sinema" filmleri sinemaların kapalı olduğu süre boyunca BluTV'den izleyicisiyle buluşacak ve elde edilen gelirin bir kısmı sinemaların tekrar kapılarını açması için bir dayanışma örneği olarak "Başka Sinema"nın anlaşmalı olduğu sinema salonlarına gidecek.
"Hayaller Bizim İki Gözüm", "Pavyon" ve "Parayı Vuranlar" gibi belgeselleriyle de dikkati çeken BluTV, bir YouTube kanalı olan "Kafalar"ın 21 günlük Latin Amerika gezisinde yaşadıkları maceraları konu alan ve 5 bölümden oluşan "Kafalarına Göre" serisiyle de yenilikçi bir adımla izleyenlerinin karşısına çıkıyor.
BluTV dünya pazarına açıldı
Türk dizilerini ve filmlerini dünyaya tek bir çatı altında ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da da Arapça olarak faaliyet gösteren platform, Nisan itibarıyla telekom operatörleriyle yaptığı stratejik ortaklık neticesinde Irak, Azerbaycan ve Katar'daki izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Platformun gelecek hedefleri arasında ise Türk dizilerinin büyük rağbet gördüğü İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkeleriyle Türkçe, Urduca ve Hintçe konuşulan Asya bölgelerindeki kullanıcılara ulaşmak bulunuyor.
TV dizileri ve Yeşilçam filmleri Puhutv'de
Doğuş Grubu'nun dijital platformu olan Puhutv, içeriklerine ücretsiz erişilmesinin yanında başrol oyuncusu Haluk Bilginer'e, "Agah Beyoğlu" rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran yapımı "Şahsiyet" ve yayınladığı 2017 tarihinin ses getiren dizilerden olan "Pi" gibi orijinal içerikleri yayınına dahil etti.
Platform, orijinal içeriklerinin yanı sıra televizyonlarda yayınlanan dizileri bir sonraki gün yayınlıyor olmasıyla ve Yeşilçam filmlerine yer vermesiyle de rakiplerinden farklı bir çizgide konumlandı.
Puhutv COO'su Heni Hazbay, 2017'de yaptığı bir konuşmada, misyonlarını geleneksel televizyona alternatif değil, değişen izleme alışkanlıklarına yönelik, tamamlayıcı bir mecra olarak belirten açıklamasıyla Puhutv'nin sektördeki rakiplerine nazaran farklı bir bakışa sahip olduğunu göstermişti.
Platform, özel yapımlarından "Jet Sosyete" ve "Babil" dizilerinin yanında, Doğuş Çocuk Orkestrası, CRR Caz ve Senfoni Orkestrası, Yılmaz Erdoğan'ın "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor" isimli oyunları gibi farklı türde içerikleri de barındırıyor.
Oscar'ın en iyi filmi "Parasite" Digiturk'te
Digiturk'ün online platformu beIN CONNECT, son zamanlarda abonelerine sunduğu yapımlarla dikkati çeken girişimlerden biri olarak ön plana çıkarken, Canlı TV seçeneğinde ulusal ve uluslararası televizyon kanallarının yanında radyo yayınlarına da yer veriyor.
Eski adı Digiturk Play olan platform, TRT EBATV ile ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini takip etmek isteyenlere izleme imkanı sunuyor.
Farklı kategoride film ve dizi çeşitliliğinin bulunduğu platformda ayrıca, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak "En İyi Film" seçilmesiyle Oscar tarihine geçen "Parasite", HBO'nun en popüler yapımlarından "Game of Thrones" ile bilimkurgu, gizem ve western türlerindeki dizisi "Westworld", 2019 Emmy ödüllerinde "En İyi Mini Dizi" dahil 10 ödül kazanan "Chernobyl" ve 10 yıl boyunca NBC kanalında yayınlanarak klasikleşen sitcom dizisi "Friends" gibi yapımlar yer alıyor.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle vizyona giremeyen filmler artık evde
Digiturk, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle filmlerini vizyona sokamayan film dağıtımcıları ile beyaz perdenin en yenilerini ekranlara taşıyacak yeni bir hizmet başlattı.
Film izleme alışkanlıklarının devamlılığını sağlamak amacıyla her cuma günü güncellenecek film listesiyle Digiturk, beIN CONNECT Box Office altındaki "Sinema Evinizde" kategorisinde ve beIN Box Office 3 kanalında izleyicilerini ağırlıyor.
Dijital Televizyon: Turkcell TV Plus
TRT EBATV kanallarına ücretsiz erişim sağlayan bir diğer platform olan Turkcell TV Plus, birçok yerli ve yabancı filmin yanı sıra ulusal ve uluslararası 100'den fazla televizyon kanalını canlı olarak izleme imkanı sunduğu için "dijital televizyon" olarak da anılıyor.
Film, dizi, spor, belgesel, çocuk ve TV olmak üzere 6 kategoride kullanıcılarına hizmet veren Turkcell TV Plus ayrıca web, tablet ya da mobil telefonundan da kullanıma uygun servis sağlıyor.
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, tüm izleyicilere açık "EvdenDeGüzel" klasöründeki "Kod Adı: U.N.C.L.E.", "Pasifik Savaşı" ve "Sıkı Aile" gibi filmlere ücretsiz erişim sunuyor.
Tivibu ayrıca, şifreli çocuk kanalları ile Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe yer alan tüm filmleri 15 Mayıs’a kadar ücretsiz sunuyor. 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel ödüllü yarışma da Tivibu Boomerang’da çocuklarla buluşacak.
Tivibu sinema kanalları, 15 Mayıs'a kadar ücretsiz seyredilebilecek
Platform, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını platform abonelerine ücretsiz sunuyor.
Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak erişebiliyor.
Vodafone'un bireysel mobil abonelerine sağladığı bir hizmet olan Vodafone TV platformu, farklı paket seçenekleriyle canlı tv, çeşitli kategorilerde filmler ve tematik içerikleriyle kullanıcılarına hizmet ediyor.
D-Smart'ın internet üzerinden 100'den fazla ulusal ve uluslararası televizyon kanalı izlenebilen dijital platformu D-Smart GO da bünyesinde birçok yerli ve yabancı yapımı barındırırken, bütün yeni üyelere 1 ay boyunca film dizi paketini ücretsiz olarak kullanabilme imkanı tanıyor.
Hem FOX kanalında yayınlanan dizileri hem de orijinal içerikleriyle izleyicilerine hizmet sağlamaya başlayan FOXPlay, Türkiye'deki en yeni dijital yayın platformları arasında yer alıyor.
Bünyesinde FX, Fox Crime, National Geographic, Nat Geo Wild ve 24Kitchen kanallarını barındıran FOX grubun yeni platformunda dizi, film, program ve yarışmaların yanı sıra sadece dijitale özel olarak hazırlanan "4N1K" ve "Gorbi" gibi yapımlar izleyicilere ücretsiz olarak sunuluyor.
Ücretli dijital yayıncılık platformu olan Filmbox Live, Uluslarası medya kuruluşu SPI International'ın bünyesinde Türkiye'de faaliyet gösterirken, Docubox, Fightbox, Gametoon, ArtHouse, FastnFunbox, 360 TuneBox ve Filmbox kanallarına erişim sağlıyor.
Spor platformundan ödüllü film seçkisi
Saran Group bünyesinde yer alan ve spor yayınları yapan bir platform olan S Sport Plus, Kovid-19 sebebiyle ertelenen spor müsabakaları yerine yayınlarına izleyicilerine ödüllü filmlerden bir seçki ekledi.
Platform, "Kara Şövalye", "Kara Şövalye Yükseliyor", "Ölümsüz Savaşçı", "Salgın", "Kanlı Elmas", "Kedi Kadın, Köstebek", "The Hangover: Felekten Bir Gece serisi", "Mad Max" ve "Sherlock Holmes" serisi başta olmak üzere birçok filmi, üyelerinin artan taleplerine karşılık olarak içeriğine dahil etti.
Dijital platform dünyasındaki global markalar
Abone sayıları ve ürettikleri yüksek bütçeli içerikler, dijital yayın platformlarının medya sektöründeki payını artırırken, YouTube, Apple ve Disney gibi dünya devlerinin sisteme girmesiyle bu alandaki rekabetin kızışması bekleniyor.
ABD'de 6 Nisan'da yayına alınan ve ilk haftasında 1.7 milyon indirilme sayısına ulaşan yeni dijital yayın platformu Quibi, sadece mobile odaklanıyor ve içerikleri ortalama 10 dakika ile sınırlı tutuluyor.
Dijital platformların sayısının çoğalmasıyla küresel teknoloji devlerinin bu alana ilgisi artarken, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Now, Apple TV Plus, iQIYI, Disney+, VRV, Britbox, Philo gibi markalar öne çıkan global dijital platformları olarak yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.