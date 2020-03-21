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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Türkiye, Koronavirüs

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Zuhal Demirci   | 21.03.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.

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