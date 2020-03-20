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Eğitim, Koronavirüs

YÖK Başkanı Saraç'tan 'Evde kalın' çağrısı

YÖK Başkanı Saraç, öğrencilere çağrıda bulunarak, "Sevgili öğrencilerimiz, geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 20.03.2020
YÖK Başkanı Saraç'tan 'Evde kalın' çağrısı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" etiketi ile Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilere seslenerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ara verilen yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretimle devam edileceğini belirtti. 

Saraç, geçici bir süre evde, ailelerinin yanında öğretimlerini sürdürerek derslerine odaklanmalarını istediği öğrencilere şöyle seslendi:

"Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal'i, Kemal Tahir'i, Tolstoy'u, Mehmet Akif’i veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin. Bu salgın hastalığı ülkece en az zararla, devlet-millet bütünlüğü ve dayanışma içerisinde başarıyla atlatacağımıza olan inancımız tam. Kışın çıkan bu virüsü bahar aylarında inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bahar ayları bir muştudur, tabiatın yeniden canlanmasıdır, kendisini yenilemesidir. Bu topraklar geçmişte de pek çok devirde ne sıkıntılar, işgaller, yangınlar, depremler, zorluklar gördü ama her zaman eskisinden daha güçlü bir şekilde bu millet başını göklere doğru uzattı. Bu sefer de inşallah böyle olacak. Bu milletin istikbali sizsiniz. Sizler bu ülkenin alternatifi olmayan değerlerisiniz. Bunu biliyoruz ve sizler için çalışıyoruz. Bu hususta bütün üniversitelerimizin değerli rektörlerinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

YÖK Başkanı Saraç'ın çağrısına bazı rektörler de "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" etiketi ile destek verdi.

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