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Kültür Sanat

Damadın başına un eleyip yumurta kırıyorlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez geleneklerinden olan "hamur gecesi"nde davetliler, yeni çiftin evine bolluk ve bereket getirmesi amacıyla damat adayının başına un eleyerek yumurta kırıyor.

Serdar Adıyaman   | 23.07.2019
Damadın başına un eleyip yumurta kırıyorlar

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez geleneklerinden olan "hamur gecesi"nde, damat adayının başına un elenerek yumurta kırılması ve su dökülmesi davetlilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

İlçedeki "hamur gecesi" geleneği, hayatlarını birleştiren Fırat Balcı ile Serap Özkan çiftinin düğününde de sürdürüldü. 

Düğün öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte davetliler, yeni çiftin evine bolluk ve bereket getirmesi amacıyla damadın başına un eleyerek yumurta kırdı, su döktü.

Eğlenceli anların yaşandığı gecede, un ve yumurtaya bulanan damada mutluluk dileyen davetliler, daha sonra halay çekti.

Damadın amcası Kamuran Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyüklerinden devraldıkları geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Düğünden iki gün önce düzenlenen etkinliğe katılan davetlilerin aileye destek olmak amacıyla beraberlerinde un, yumurta, yağ, şeker, süt ve benzeri malzemeler getirdiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Malzemelerle ertesi gün ekmek ve çörek yapılarak misafirlere ikram edilir. Yıllardır Ahlat gelenek ve göreneklerine göre düğünden önce bu gece yapılıyor. Bizler de geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Böylece damat ve geline ilerleyen zamanlarda bolluk ve bereket getirmesi temenni ediliyor. Bu gecemizde bekar olan gençlerimiz damat adayının başına un eleyip, kafasında yumurta kırarak su dökerler. Damada unutamayacağı bir gece yaşatılır."

Damat Fırat Balcı ise düzenlenen gecede arkadaşlarının başına getirdiği duruma gülerek, unutamayacağı bir gece yaşadığını belirtti.

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