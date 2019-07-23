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Kültür Sanat

125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, yıkılmaya yüz tutan Ekrem İspir Konağı, Kaymakamlıkça başlatılan çalışma, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteğiyle restore edilecek.

İsmail Şen,Mehmet Ağın   | 23.07.2019
125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak

Elazığ

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 125 yıllık Ekrem İspir Konağı, Kaymakamlıkça başlatılan çalışma ile restore edilerek turizme kazandırılacak.

Ağın'da Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı döneminden kalan, yıkılmaya yüz tutan tescilli tarihi konağın restorasyonu için Kaymakamlık tarafından proje hazırlandı.

Proje için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 1,3 milyon lira ödenek sağlandı.

Yapılacak ihalenin ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı"

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden kalan konağın tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan konağın turizme kazandırılması için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına proje sunduklarını ifade eden Cıdıroğlu, projenin onaylandığını söyledi.

"125 yıllık tarihi konak, Osmanlı kültürünü yansıtması bakımından önemli bir yapı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da tescilli." diyen Cıdıroğlu, en kısa zamanda ihalesi yapılarak, restorasyona başlanacağını kaydetti.

"Ekrem İspir Konağı"

19. yüzyıl Osmanlı döneminde taş ve kerpiçten yapılan, tavan ve pencerelerinde ahşap malzeme kullanılan iki katlı konak dikdörtgen bir plana sahip. Konağın çift kanatlı ahşaptan giriş kapısı, tabanı özel taşlarla döşenmiş, içerisinde çeşmeler ve kuyular bulunan geniş bir avluya açılıyor. Tarihi konak, ilçenin Osmanlı dönemi kültürünü yansıtması bakımından geçmişe ışık tutuyor.

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