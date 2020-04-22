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Sağlık, Koronavirüs

Yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüse karşı yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildi.

Duygu Yener   | 22.04.2020
Yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Koronavirüsün damlacık ve temas yoluyla bulaştığını ifade eden Üstün, "Yenidoğanların bağışıklık sistemlerinin tam gelişememesi ve onları da bu anlamda koruyabilmek adına yenidoğan siperliği ürettik. Bunu kendi hastanemizde üretiyoruz. Damlacık izolasyonunu nispeten sağlamış oluyor." dedi.

Prof. Dr. Üstün, koronavirüste belirti göstermeyenlerin de olduğuna işaret ederek, "Bulgusuz bir grup annemiz var. Herhangi bulgu vermeden Kovid pozitif olabilir. Bu anlamda siperlikler, bebeklerimizin hayata daha güvenli başlamasını sağlıyor." diye konuştu.

"Annelere de siperlik takıyoruz"

Özellikle el yıkamanın anne ve bebek ilişkisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Üstün, "Annelerimiz, bebekleriyle ilgili her türlü müdahalelerinde, altlarını değiştirirken, beslerken, emzirirken mutlaka ellerini öncesi ve sonrasında en az 20 saniye yıkamalı. Siperler de bir nebze olsun solunum izolasyonunu sağlamak adına fayda sağlıyor." dedi.

Prof. Dr. Üstün, SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi hastanesi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid negatif gebelerimizi ve anne adaylarımızı hastanemizde takip ediyor ve doğumlarına giriyoruz. Alabileceğimiz maksimum önlemleri alarak bebeklerimizi dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Her doğan yeni bebeğe ve doğum esnasında bütün annelerimize siperlik takıyoruz. Amaç hem sağlık personelini hem de anne adayını ve doğacak bebeğimizi virüsten maksimum düzeyde koruyabilmek. Hastanemizde şüpheli olguların karşılanmasında, tamamen ayrı bir ünite, ameliyathane ve doğum ünitesi oluşturduk. Bulgusuz Kovid pozitif olan hastaları da düşünerek tüm gebelerimizde ve bebeklerimizde her türlü tedbiri elimizden geldiğince alıyoruz."

"Anneler de uygulamadan memnun"

İkinci bebeğini kucağına alan Emine Dede Çaylak, bebeğinin dünyaya sağlıklı gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Yüzümüzde ne olursa olsun aradaki bağ, farklı bir bağ. Hem bebeğimin sağlığı hem de kendi sağlığım için uygulamadan gayet memnunum." dedi.

Ganalı İngilizce öğretmeni Fatahıya Iddırusu da bebeğini sağlıkla kucağına alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Iddırusu, hastanenin maske uygulamasının çok önemli olduğunu, tüm annelere de güven duygusu yaşattığını söyledi.

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