Ukrayna, COVAX kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alacak
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alınacağını bildirdi.
Kiev
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Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)kapsamında senenin ilk yarısında Ukrayna'nın 2,2 milyondan 3,7 milyona kadar İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı alabileceğini belirtti.
COVAX kapsamında şubatta 117 bin Amerikan Pfizer aşısı için teyit aldıklarını ifade eden Lyaşko, aşının gelir gelmez Kovid-19 hastalarına bakan sağlık görevlilerine dağıtılacağını kaydetti.
Ukrayna'ya COVAX kapsamında 8-16 milyon aşının gelmesi bekleniyor.
Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.
Ülkede son 24 saatte 4 bin 685 kişide vakaya rastlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.