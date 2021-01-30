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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a yükseldi.

Kasım İleri   | 30.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 447 bini aştı Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 171 bin 458 artışla 26 milyon 514 bin 275'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 204 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 308 milyon 401 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 279 bin 921 ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 355 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 698 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 388 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 740 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 119 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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