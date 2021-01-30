Sağlık Bakanı Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.
Kırklareli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Devletimiz var olsun. pic.twitter.com/7s6tQFI0kl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2021
Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.