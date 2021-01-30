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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Özgün Tiran   | 30.01.2021
Sağlık Bakanı Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Kırklareli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

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