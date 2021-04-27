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Sağlık, Koronavirüs

Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak

Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 27.04.2021
Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak

Istanbul

Yerel basındaki habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uganda sözcüsü Wendy Daphne Kasujja, Kovid-19'a karşı mültecileri korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mültecilerin aşılanması konusunda verdiği destekten dolayı Uganda hükümetine minnettar olduklarını dile getiren Kasujja, BMMYK olarak ülkedeki 1,4 milyon mültecinin aşılanması için gereken çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Güney Sudan, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerden mültecilere ev sahipliği yapan Uganda'da 398 mültecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.



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