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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna Kovid-19 salgınının 3. dalgasından çıkmaya başladı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasından çıkmaya başladığını belirtti.

Talha Yavuz   | 27.04.2021
Ukrayna Kovid-19 salgınının 3. dalgasından çıkmaya başladı

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin yavaş yavaş salgının üçüncü dalgasından çıkmakta olduğuna işaret eden Stepanov, önceki seneye kıyasla geçen hafta 15 bin kişinin daha az hastalığa yakalandığını ve hastaneye kaldırılanların sayısının da yüzde 3,4 düştüğünü aktardı.

Stepanov, salgının üçüncü dalgasının en zor dönemini atlattıklarını vurguladı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 915 kişide vaka görülürken, 432 kişi hayatını kaybetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 539 bin 126 kişiye ulaştı.

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