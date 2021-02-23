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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi

Ukrayna'da AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımı onaylandı.

Talha Yavuz   | 23.02.2021
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı hatırlatıldı.


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Açıklamada, aşının ülkede kullanımının tescil edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz alacağı bildirilmişti.

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