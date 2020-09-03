Euro
8.84
Dolar
7.45
BIST 100
1,076.34
Altın
1,931.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Duygu Avunduk   | 03.09.2020
Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Trabzon

Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor

Benzer haberler

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında 24 saat

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 30 il ve ilçede karantina uygulanacak

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 30 il ve ilçede karantina uygulanacak