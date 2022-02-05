TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak
Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi.
Sakarya/Karabük
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Sağlık Bakanlığınca dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, aşının Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Pandemi Ek Binası'nda pazartesiden itibaren tatbik edilmeye başlanacağı belirtildi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, her fırsatta salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu söylediklerini vurgulayarak "Milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, pazartesi gününden itibaren SEAH Pandemi Hastanemizde aşılarını yaptırabilir." ifadesini kullandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da 7 Şubat pazartesi gününden itibaren yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, "MHRS web, MHRS mobil, Alo 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını güvenle olabilirler." denildi.
Karabük'te günlük vaka sayılarının çok yüksek seviyelere ulaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, aşılama konusunda gerekli desteğin verilmesi gerektiğini bildirdi. Sarı, özellikle hatırlatma dozu vakti gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.