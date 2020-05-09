Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Enes Kaplan   | 09.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti. 

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Çin'den, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede destek mesajı

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı

DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 395'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 395'e yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor