Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 109 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 104 bin 912, can kaybının 2 bin 600 olduğunu açıkladı.

Ömür Melih Üzelce   | 24.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de, son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912'ye, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Benzer haberler

SETA uzmanları Kovid-19 kriz yönetimi stratejilerini değerlendirdi

SETA uzmanları Kovid-19 kriz yönetimi stratejilerini değerlendirdi

Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı

Mescid-i Aksa İmamı'ndan İsrail'in koronavirüs bahanesiyle işgalini genişletmeye çalıştığı uyarısı

Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak

Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak
İngiliz bakanlar koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiliz bakanlar koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı