CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı
THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Ankara
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CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.