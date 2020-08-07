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CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 07.08.2020
CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı Fotoğraf: Berk Özkan/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.

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