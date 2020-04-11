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Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu.

Ömür Melih Üzelce   | 11.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiği açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 33 bin 170, vaka sayısı 5 bin 138, iyileşen hasta sayısı 542, vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, vefat sayısı 1101, yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu.

"Öngörülebilir düzeyde artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." mesajını paylaştı.

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