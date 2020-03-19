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Türkiye, Koronavirüs

TBMM Başkanı Şentop Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 19.03.2020
TBMM Başkanı Şentop Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti. 

Sağlık Bakanı Koca'nın, TBMM Genel Kurulundaki bilgilendirmesinin ardından gerçekleşen kabulde, koronavirüs ile ilgili çalışmaların konuşulduğu belirtildi.

Ziyarette, Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de yer aldı.

Kabule ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, oturma düzenindeki "sosyal mesafenin" korunması dikkati çekti.

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