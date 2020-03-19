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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskinin sorgulandığı internet sitesine bir saatte 100 bin ziyaret

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi.

Barış Gündoğan   | 19.03.2020
Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskinin sorgulandığı internet sitesine bir saatte 100 bin ziyaret

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi.

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