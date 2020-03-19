Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Abuja
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Nijerya'nın Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.
Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.
Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.