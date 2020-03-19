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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 19.03.2020
Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya'nın Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.

Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.

Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

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