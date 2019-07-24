Euro
6.36
Dolar
5.70
BIST 100
103,457.30
Altın
1,423.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, komşularıyla ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, vatandaşlarının haklarına riayet eden bir ülke." dedi.

Mehmet Hatipoğlu   | 24.07.2019
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke

Gümülcine

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere geldiği Batı Trakya'daki temaslarına İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret ederek başladı.

Müftülüğe gelişinde, kapıda kadın ve erkek din görevlilerince çiçekle karşılanan Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Şentop, Türkiye'nin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının meselelerini sürekli takip ettiğini belirterek, bunları iki ülke arasındaki ilişkilerde ve uluslararası alanda gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin gerek insan hakları gerekse başka alanlarda vatandaşların ve soydaşların durumunun iyileşmesi için gayret gösteren bir ülke konumunda olduğuna işaret eden Şentop, "Bu konuda dikkatle hareket ediyoruz." dedi.

"Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke"

Şentop, Türkiye'nin anlaşmalara ve ahidlerine saygılı büyük bir devlet olduğunu, aynı şeyi diğer ükelerden de beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, komşularıyla ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, vatandaşlarının hangi dinden, ırktan, kökenden olursa olsun anayasanın, insan hakları belgelerinin ve uluslararası sözleşmelerin vermiş olduğu haklarına riayet eden bir ülke. Türkiye bunu, başta komşuları olmak üzere bütün dünya ülkelerinden de bekliyor."

Şentop, programı kapsamında Gümülcine'ye geçerek, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'le bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Sadık Ahmet'in Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

'Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke'

'Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke'

'Emniyet güçlerimiz büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceklerdir'

'FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır'

'Milletvekillerimizin gösterdiği direniş milletimizin sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası'

'Milletvekillerimizin gösterdiği direniş milletimizin sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası'
Şentop ve Soylu'dan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığına ziyaret

Şentop ve Soylu'dan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığına ziyaret

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı düzenlendi