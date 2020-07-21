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Türkiye, Koronavirüs

Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev karantinaya alındı.

Eşber Ayaydın   | 21.07.2020
Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. 

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

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