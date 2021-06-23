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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Sağlık, Koronavirüs

Sanatçı Cem Yılmaz'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Cem Yılmaz "Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.06.2021
Sanatçı Cem Yılmaz'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamına sanatçı Cem Yılmaz'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Cem Yılmaz'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Cem Yılmaz, "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım." ifadesini kullandı.

Bakanlıkça "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı kampanyası kapsamında birçok ünlü sanatçı ve tabip kamu spotlarında rol alarak kampanyaya destek verdi.

İlk olarak Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz ve Dr. Mehmet Öz'ün kamera karşısına geçtiği filmler, kampanya kapsamında yayınlanmaya başladı.

Sanatçılar ve ünlü hekimler rol aldıkları kamu spotlarında, salgından kurtulmak için aşılamanın önemine dikkati çekerek sırası gelenleri aşı olmaya davet etti.

Çekimleri devam eden birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek.

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