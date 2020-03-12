Euro
7.06
Dolar
6.32
BIST 100
93,639.50
Altın
1,577.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

Norveç Kralı 5’inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja,yurt dışından döndükleri için kendilerini karantinaya aldı.

Davut Çolak   | 12.03.2020
Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

Kopenhag

Norveç Kralı 5’inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.

Norveç devlet radyo ve televizyon kurumu NRK’nin haberinde, Norveç Sağlık İdaresinin 27 Şubat’tan sonra İskandinavya dışına seyahat edenlerin karantinaya alınması yönündeki kararı anımsatıldı.

Haberde, 2-4 Mart'ta Ürdün’e resmi ziyarette bulunan Kral 5’inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Söreide ile Ticaret ve Endüstri Bakanı Nybö'nün kendilerini 14 günlük karantinaya aldıkları bildirildi.

Öte yandan Norveç Kraliyet Ailesi, gün içerisinde yayımladığı basın bildirisinde, yetkililerin uyarılarının dikkate alındığını ve Paskalya Bayramı’na kadar tüm resmi programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Cumhuriyetçi Senatör Graham koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 ile koronavirüs genelgesi
Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73'e yükseldi

Benzer haberler

Cumhuriyetçi Senatör Graham koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Cumhuriyetçi Senatör Graham koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 ile koronavirüs genelgesi

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor
Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi

Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi
Kulüp başkanlarından 'koronavirüs' açıklaması

Kulüp başkanlarından 'koronavirüs' açıklaması