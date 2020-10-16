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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi

Sağlık Bakanlığı, "solunum sistemi hastalıklarının yaygın olduğu dönemde gebelerin yönetimi"ne yönelik rehber hazırladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.10.2020
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken Türkiye'de her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınsa da sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında artış bekleniyor. 

Bu nedenle, Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, Ankara Şehir Hastanesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinden akademisyenler, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Perinatoloji Uzmanları Derneği ve Türk Perinatoloji Derneğinin katkılarıyla "solunum sistemi hastalıklarının yaygın olduğu dönemde gebelerin yönetimi"ne yönelik rehber hazırlandı.

"Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" rehberi, Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlandı.

Gebelikte yaşanan kalp ve solunum sistemi ile immün sisteme ait bazı fizyolojik değişiklikler, gebeleri aynı zamanda genel olarak enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getiriyor.

Hormonal değişikliklerin etkisi ile hücresel immün yanıtın baskılanması da enfeksiyonlarına karşı duyarlılığı artırıyor.

Her ne kadar gebelik döneminde solunum yolu enfeksiyonları normalden fazla görülmese de meydana gelen fizyolojik değişikliklere bağlı "morbidite (hastalık hali) ve mortalite (ölüm oranı)" ihtimali artıyor.

Ayrıca, gebeler ile normal popülasyon karşılaştırıldığında influenza enfeksiyonu nedeniyle gebelerin 6,8 kat daha fazla hastaneye başvurduğu ve yoğun bakım ihtiyacının ise 6,5 kat daha fazla olduğu bildiriliyor.

Aynı yaştaki gebe olmayan bireylerle karşılaştırıldığında ise gebelik, Kovid-19'un klinik seyrini kötüleştirebiliyor. Ancak SARS-CoV ve MERS-CoV ile kıyaslandığında Kovid-19 gebelerde daha az morbiditeye neden oluyor.

Bu kapsamda hazırlanan rehber, bu dönemde gebelik izlemlerinin nasıl yapılacağı, gebelikte viral solunum yolu enfeksiyonlarının yönetimi, hastaneye yatış kriterleri, takip ve tedavi önerileri, doğum şekli ve doğum sonrası takip konularında bilgiler içeriyor.

Rehbere, "https://covid19.saglik.gov.tr/TR-75284/covid-19-solunum-sistemi-hastaliklarinin-yaygin-oldugu-donemde-saglik-kuruluslarinda-gebe-takibi.html" adresinden ulaşılabilecek.

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