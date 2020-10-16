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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 29 bin 870 oldu.

Muhammet Kurşun   | 16.10.2020
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 870'e, vaka sayısının da 522 bin 387'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 420 bin 910'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 454 bin 570 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi. Ayrıca yarından cumartesi gününe kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş çıkışlar yasaklandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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