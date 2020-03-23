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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

Duygu Yener   | 23.03.2020
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.


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