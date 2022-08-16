Dolar
17.97
Euro
18.20
Altın
1,775.75
ETH/USDT
1,904.50
BTC/USDT
24,058.00
BIST 100
2,882.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ülke genelinde 1 Temmuz-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 16.08.2022
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ankara

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 610 bin 456 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da deprem tatbikatı yapılacak
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan 'batık şehir' görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet