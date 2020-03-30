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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Hamdi Çelikbaş   | 30.03.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı. 

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama
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