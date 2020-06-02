Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.
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Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. pic.twitter.com/OYZ7Z9gb9M— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.