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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.

Serdar Açıl   | 02.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

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